In anteprima il video "Voragine" del cantautore Dèlè

Milano, 11 apr. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo inedito di Dèlè "Voragine" prod. ORPH3US, già in radio e disponibile in digitale (Dèlè Music/Artist First). "Voragine" è un brano autobiografico in cui Dèlè racconta della perdita della madre, situazione che purtroppo ha ...

Milano, 11 apr. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo inedito di Dèlè “Voragine” prod. ORPH3US, già in radio e disponibile in digitale (Dèlè Music/Artist First).

“Voragine” è un brano autobiografico in cui Dèlè racconta della perdita della madre, situazione che purtroppo ha vissuto pochi mesi.

“Nel brano – dice Dèlè – ho cercato di descrivere la mia visione più completa dei dolori che si vivono nella vita, descrivendo quanto si possa soffrire per amore e che l’amore è un sentimento tanto grande quanto complesso ma volevo anche dire che i dolori sono molteplici e che la perdita di un genitore non so quante volte sia più grande, per esempio rispetto a quella di un amore finito – e aggiunge – finché siamo vivi ogni cosa si può recuperare o aggiustare, purtroppo invece quando si muore si muore e basta e nessuno può cambiare questa cosa.”

Dèlè nome d’arte di Enrico Leonello, cantautore di origine sarda, debutta nel panorama musicale italiano nel dicembre 2020 con “Resta qui” brano scritto e composto dallo stesso artista in memoria di Chiara Giuntoli, una giovane ragazza toscana balzata alla cronaca per essere scomparsa due giorni dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio sul letto d’ospedale dove lottava da tempo contro un tumore. Dèlè scrive da quando era bambino, unico modo che aveva e che ha per raccontare le emozioni che prova, cercando di esternare tutto usando carta e penna. Suona la chitarra dall’età di 8 anni, passione che gli è stata trasmessa dal padre insieme al fratello maggiore Michele. Nelle sue canzoni tocca temi sociali importanti, cercando di non essere mai banale, ma di arrivare dritto al cuore. La musica per lui è tutto, scrivere lo rende libero, cantare ciò che scrive lo rende unico, la musica è la sua vita. Dèlè nel 2022 vince il “Premio internazionale bontà” ritirato a Milano. Nel 2023 con la produzione di Orph3us, a giugno, pubblica “Metaverso” feat. Labile, il singolo per riflettere, divertendosi, sul mondo digitale. Il 20 ottobre “Lettera d’Amore”. Sempre nello stesso anno arriva secondo al “Premio Mia Martini” categoria Emergenti. Negli ultimi tre anni Dèlè ha raggiunto numeri prestigiosi come il miliardo di interazioni su YouTube e ottime prestazioni sulle piattaforme di streaming. Il 5 aprile 2024 arriva “Voragine”.