"In Bloom" arriva anche in Italia, dedicato alla giustizia sociale

Milano, 27 feb. (askanews) – Paramount ha annunciato che l’antologia di cortometraggi dedicati alla giustizia sociale, In Bloom, sarà presentata in anteprima venerdì 1° marzo su Pluto TV Film venerdì 1° marzo alle 21.30; su MTV (canale Sky 131 e in straming su NOW), venerdì 8 marzo alle 23.55, e sabato 9 marzo alle 20.30. In Bloom sarà inoltre disponibile dal 14 marzo su Paramount+. L’antologia sarà disponibile anche su YouTube e sui social media di MTV Shuga.

Disponibili in prossimità della Giornata Internazionale della Donna – venerdì 8 marzo – i film, unici nel loro genere, attraversano paesi, continenti e culture, approfondendo la complessità delle questioni di genere con personaggi che si trovano sull’orlo di momenti decisivi per la loro vita, per scelta o per via delle circostanze.

In Bloom, un film a episodi tutto al femminile, è stato prodotto dalla MTV Staying Alive Foundation, da Paramount Global e dalla Bill & Melinda Gates Foundation. La selezione racconta storie inaspettate e inascoltate che affrontano una serie di questioni cruciali come la povertà mestruale, il matrimonio infantile, la violenza di genere, lo stigma dell’HIV, la pianificazione familiare e l’emancipazione economica delle donne. L’antologia è stata realizzata da cinque registe emergenti provenienti da Nigeria, Kenya, India, Stati Uniti e Brasile, che hanno saputo sostenere in modo creativo le nuove voci e hanno dato vita a conversazioni approfondite per smantellare le ingiustizie sistemiche.