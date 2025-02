In memoria di Carlotta Dessì: una borsa di studio per il giornalismo di qual...

Un tributo significativo al giornalismo

Il 14 febbraio si terrà una cerimonia speciale per commemorare Carlotta Dessì, una giovane giornalista di Mediaset scomparsa prematuramente a soli 34 anni. La Fondazione Collegio della Guastalla Onlus ha deciso di istituire una borsa di studio a suo nome, un’iniziativa che mira a tramandare i valori di integrità e passione che Carlotta ha incarnato nel suo lavoro. Questo gesto non solo onora la sua memoria, ma rappresenta anche un’opportunità per le nuove generazioni di intraprendere la carriera giornalistica con un forte senso etico.

Dettagli dell’evento commemorativo

La cerimonia si svolgerà presso il belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli, con il patrocinio del Consiglio regionale della Lombardia e dell’Ordine dei giornalisti lombardo. Saranno presenti diverse personalità del mondo del giornalismo e della cultura, tra cui Sonia Bedeschi, Antonio Viscomi e altri noti professionisti. Dopo la presentazione della borsa di studio, ci sarà un talk che vedrà la partecipazione di figure di spicco come Francesco Caroprese e Mario Giordano, con cui Carlotta ha collaborato a lungo. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’eredità lasciata da Carlotta e sul futuro del giornalismo.

Il messaggio della Fondazione

Antonio Viscomi, presidente della Fondazione Collegio della Guastalla, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Con questa borsa di studio vogliamo dare continuità ai valori di Carlotta, offrendo un’opportunità concreta ai giovani che desiderano seguire il suo stesso percorso con passione e responsabilità”. La Fondazione si impegna a rendere questa iniziativa un appuntamento annuale, affinché sempre più giovani possano beneficiare di un supporto concreto nel loro percorso di crescita professionale e personale.

Chi era Carlotta Dessì

Nata a Cagliari e milanese d’adozione, Carlotta Dessì ha lavorato per programmi di successo come “Pomeriggio 5” e “Fuori dal Coro”, dove ha dimostrato il suo talento e la sua dedizione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel panorama giornalistico, ma la borsa di studio a lei dedicata rappresenta un modo per mantenere viva la sua memoria e il suo spirito. Carlotta avrebbe compiuto 35 anni il 15 febbraio, un momento che ora assume un significato ancora più profondo.