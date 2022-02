Un uomo è morto a causa di un incendio sviluppatosi in un capannone a Bosco Marengo: non è riuscito ad uscire a causa delle fiamme.

Dramma a Bosco Marengo, comune in provincia di Alessandria, dove nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio 2022 si è verificato l’incendio di un capannone: un uomo, che dormiva un una stanza adibita ad ufficio, non è riuscito ad uscire in tempo dalla struttura ed è morto intossicato.