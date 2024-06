Un vasto incendio si è sviluppato a Jesi, in zona Ponte Pio: le fiamme in un campo di grano battuto

Un vasto incendio con fiamme alte decine di metri è divampato in zona Ponte Pio a Jesi: i vigili del fuoco intervenuti dopo le 13, diverse squadre arrivate anche da Ancona e distaccamenti limitrofi.

L’incendio a Jesi

Le fiamme hanno distrutto un campo di grano situato in via Baldeschi Baleani nei pressi dell’Allevamento dei polli di Fileni. L’incendio è divampato nel campo di grano battuto, situato nelle vicinanze della strada principale che conduce a Jesi, la Provinciale 76 della Val d’Esino. Il fuoco poi si è esteso per diversi ettari a causa del vento: le zone interessate tra via Roma, Piandelmedico e Ponte Pio.

Anche i carabinieri stanno monitorando la situazione poiché il rogo sarebbe arrivato a lambire le strade, per tale ragione, verso le ore 15, è stato chiuso il tratto stradale, in via Baldeschi Baleani; la strada che porta allo svincolo Jesi Ovest della superstrada.

Le cause dell’incendio

Non sarebbero state segnalate persone coinvolte. Sul posto presente anche la polizia Locale che insieme ai carabinieri indagano sulle cause, al momento ancora ignote, che possano aver fatto divampare le fiamme.

Al momento è stato attivato il Coc e il sindaco, Lorenzo Fiordelmondo, è presente sul luogo per analizzare quanto successo.