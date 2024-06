I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Sesto Fiorentino per spegnere l'incendio in un supermercato Esselunga

Questa mattina, martedì 18 giugno, verso le 9:30 i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, sono intervenuti nel comune di Sesto Fiorentino per un incendio che è divampato in un locale, al secondo piano interrato, del centro commerciale Esselunga.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono entrati all’interno del locale, invaso dai fumi della combustione, ed hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio, grazie all’aiuto del carro aria inviato in supporto alla squadra, per la ventilazione dei locali.

Non ci sarebbero persone coinvolte, ma a scopo precauzionale è stata effettuata l’evacuazione dell’edificio. Inviata sul luogo dell’incidente anche l’autoscala per consentire l’evacuazione di due operai presenti sul tetto dell’edificio per lavori di manutenzione, bloccati lì per la presenza dei fumi, non erano riusciti a scendere dal vano scale.

I soccorsi dopo l’incendio

Sul posto richiesto l’intervento a scopo precauzionale del personale sanitario e il funzionario per coordinare le operazioni di soccorso.

Sono ora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L’evacuazione ha riguardato i clienti e il personale della struttura. Nelle prossime ore partiranno gli accertamenti sulla causa che ha determinato l’incendio.

Dopo l’evento il presidente toscano, Giani, ha rassicurato i cittadini: