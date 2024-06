L'incendio scoppiato alla Italmatch Chemicals di Spoleto non ha causato feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno, un incendio è scoppiato presso la Italmatch Chemicals di Spoleto, in provincia di Perugia.

Incendio alla Italmatch Chemicals di Spoleto

Le fiamme, accompagnate da un forte boato, hanno allarmato la popolazione locale. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sembra aver coinvolto una cisterna. L’azienda, nota nella zona e specializzata in additivi ad alte prestazioni, è classificata come a rischio incidente rilevante secondo la Direttiva Seveso. Proprio per questo motivo, è stato immediatamente attivato il piano di sicurezza. Sono state chiuse le strade circostanti ed è stata disposta l’evacuazione delle scuole dell’infanzia di Villa Redenta, Prato Fiorito e Collodi, del parco e della piscina comunale.

Nessun ferito

Al momento, la situazione è sotto controllo e non sono state segnalate persone ferite. Tuttavia, è stato chiesto ai residenti nell’area potenzialmente a rischio di tenere le finestre chiuse. L’intervento, coordinato dalla prefettura di Perugia, ha visto la partecipazione tempestiva delle forze dell’ordine e della protezione civile.

Il comunicato del Comune

Il Comune di Spoleto ha diramato nel primo pomeriggio una nota informativa: “Alla luce di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi all’interno dell’azienda Italmatch Chemicals Spa, si comunica che la situazione risulta essere sotto controllo. In questo momento stanno intervenendo i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e le autorità sanitarie come da piano di sicurezza. Presente sul posto anche il sindaco Andrea Sisti“.