Un nuovo incendio nella ditta Ecogreen planet Srl

Questa mattina, un incendio ha nuovamente colpito la ditta Ecogreen planet Srl, specializzata nella gestione dei rifiuti, situata nella zona industriale di Palo del Colle, in provincia di Bari. Le fiamme, che hanno interessato principalmente materiale plastico, hanno richiesto l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari per essere domate.

L’operazione di spegnimento ha visto l’utilizzo di schiuma e un carro bombole, strumenti fondamentali per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente.

Un precedente incendio devastante

Questo non è il primo episodio di incendio che coinvolge la Ecogreen planet Srl. Nel novembre dello scorso anno, la ditta era stata colpita da un rogo che aveva richiesto tre giorni di lavoro per essere completamente spento. In quell’occasione, oltre ai vigili del fuoco di Bari, erano intervenute squadre da altre province pugliesi e da Caserta, a testimonianza della gravità della situazione. L’area interessata dal precedente incendio si estendeva per circa 3mila metri quadrati, un evento che aveva sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dei rifiuti nella zona.

Le conseguenze e le preoccupazioni locali

La ripetizione di tali eventi ha suscitato un crescente allarme tra i residenti e le autorità locali. La sicurezza delle operazioni di gestione dei rifiuti è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico, con richieste di maggiore vigilanza e controlli più severi sulle pratiche aziendali. Gli incendi, oltre a rappresentare un pericolo immediato, pongono interrogativi sulla sostenibilità delle attività industriali nella zona e sull’impatto ambientale che tali incidenti possono avere. Le autorità competenti sono chiamate a intervenire per garantire che simili episodi non si ripetano, tutelando così la salute pubblica e l’ambiente.