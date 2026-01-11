L'indagine sta rivelando dettagli inquietanti riguardo l'incendio di Crans-Montana. Jacque Moretti avrebbe parlato della porta di emergenza bloccata

Il drammatico incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana ha scosso l’intera comunità, portando alla luce gravi accuse contro il proprietario del bar Le Constellation, Jacques Moretti, e sua moglie, Jessica Maric. Sono stati accusati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose, in seguito alla tragedia che ha causato la morte di almeno 40 persone, con oltre 100 feriti.

Le indagini si sono intensificate dopo che è emerso che la porta di emergenza del locale era stata chiusa, un fattore cruciale che potrebbe aver contribuito a rendere la situazione fatale per molti clienti. La procura sta ora considerando l’ipotesi di riformulare le accuse in omicidio con dolo eventuale, in caso di prove sufficienti di negligenza da parte dei due imputati.

Crans Montana, porta di servizio bloccata: parla Jacques Moretti

Jacques Moretti avrebbe dichiarato agli inquirenti di aver constatato che la porta di servizio al piano terra era chiusa dall’interno la notte dell’incendio. Secondo quanto riportato da RTS, Moretti è arrivato sul posto dopo il rogo e, trovando la porta bloccata, ha dovuto sbloccarla dall’esterno. Purtroppo, al suo interno ha scoperto corpi senza vita, una scena straziante che evidenzia la gravità della situazione.

Numerosi clienti del bar hanno tentato di utilizzare quella porta per fuggire dalle fiamme, ma si sono trovati intrappolati, una condanna a morte in un momento di disperazione. Questo elemento della chiusura della porta è ora al centro dell’inchiesta, poiché la procura deve stabilire se la coppia fosse a conoscenza del pericolo rappresentato dalla porta bloccata.

Le ammissioni di Jacques Moretti

In un’ulteriore rivelazione, Moretti ha ammesso di aver sostituito personalmente la schiuma acustica nel locale, materiale noto per la sua infiammabilità. La schiuma, acquistata presso un negozio di bricolage, ha contribuito alla rapida diffusione delle fiamme e alla creazione di fumi tossici che hanno reso l’aria irrespirabile in pochi minuti.

È emerso che i dipendenti del bar erano a conoscenza dei rischi associati a questo materiale. Durante le celebrazioni di Capodanno, un cameriere aveva avvertito i clienti del pericolo di un incendio, dimostrando che la consapevolezza del rischio era presente, ma non adeguatamente gestita.

Le conseguenze legali

Jacques e Jessica Moretti sono attualmente accusati di omicidio colposo e incendiari, con possibili aggravanti se si dimostrerà che erano consapevoli dei rischi legati alla porta chiusa e alla schiuma infiammabile. Le pene potrebbero arrivare fino a 20 anni di reclusione, se la procura dovesse considerare il loro comportamento come omicidio con dolo eventuale.

L’inchiesta è ora nelle mani di quattro procuratrici, che dovranno raccogliere ulteriori testimonianze e prove per stabilire le responsabilità in questa tragedia. Questo processo legale non solo determinerà il destino di Moretti e Maric, ma servirà anche a chiarire in che modo la sicurezza nei locali pubblici possa essere garantita in futuro.