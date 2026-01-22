Fuori programma a “Otto e Mezzo”. Nelle vicinanze del centro congressi di Davos è scoppiato un incendio che ha portato a una evacuazione d’urgenza dell’area che ospita il World Economic Forum, e dunque anche dello studio allestito da La7 dove c’era in collegamento Lilli Gruber.

Incendio a Davos: Lilly Gruber evacuata in diretta durante il collegamento

Lilly Gruber si trovava nello studio allestito da La7 a Davos quando, per via di un incendio scoppiato nelle vicinanze del centro congressi che ospita il World Economic Forum, è stata fatta evacuare. La giornalista era pronta per il collegamento dalla Svizzera per il talk show “Otto e Mezzo”, quando appunto è stata fatta evacuare. A questo punto non ha potuto fare altro che collegarsi telefonicamente: “Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino.”

Incendio a Davos: “Otto e Mezzo condotto da Lina Palmerini”

A causa di questa improvvisa emergenza, la puntata di “Otto e Mezzo” non è stata più condotta da Lilli Gruber, che è stata appunto fatta evacuare, ma in studio in Italia è apparsa la giornalista del Sole 24 Ore Lina Palmerini, mentre a Davos erano in le operazioni di messa in sicurezza. Secondo le prime informazioni le fiamme, che avrebbero interessato un capanno di legno a servizio dell’evento, sarebbero state spente rapidamente dai Vigili del Fuoco. L’evacuazione è stata quindi solo a scopo precauzionale.