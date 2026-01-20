Incendio in un condominio a Verona: due feriti ricoverati in ospedale

La scorsa notte, un drammatico incendio ha colpito un condominio nel quartiere di San Michele a Verona, generando panico tra i residenti. Le fiamme sono iniziate a divampare intorno alle 2:00, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato intensamente per domare il rogo e garantire la sicurezza dell’edificio.

Causa dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato provocato da una persona che si è addormentata con una sigaretta accesa. Questo incidente ha avuto conseguenze devastanti, poiché le fiamme si sono rapidamente propagate, mettendo in pericolo gli abitanti del palazzo. Oltre ai due feriti gravi, un altro residente ha richiesto assistenza medica, ma le sue condizioni non sono state segnalate come allarmanti.

Intervento dei soccorsi

Il personale sanitario del 118 è intervenuto prontamente per prestare soccorso ai feriti, trasportando due persone in ospedale con ferite serie. I Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento e hanno messo sotto sequestro l’appartamento dove è scoppiato l’incendio, al fine di condurre ulteriori indagini. Fortunatamente, il resto del condominio è stato dichiarato abitabile e non ha subito danni strutturali significativi.

Le conseguenze dell’incendio

Questo incidente ha riportato alla luce l’importanza di rispettare le norme di sicurezza domestica, in particolare quando si utilizzano prodotti infiammabili come le sigarette. È fondamentale che le persone siano consapevoli dei rischi e adottino misure preventive per evitare tragedie simili. Le autorità locali stanno ora esaminando la questione per garantire che situazioni del genere non si ripetano in futuro.

Testimonianze dei residenti

Dopo l’incendio, diversi residenti del condominio hanno espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza dell’edificio, richiedendo un maggiore controllo da parte delle autorità competenti. Alcuni hanno riferito di aver udito il rumore delle fiamme e di aver visto il fumo fuoriuscire dalle finestre. Altri hanno descritto la scena come estremamente inquietante. La comunità di Verona si è mobilitata per sostenere le vittime di questo tragico evento, dimostrando solidarietà e unità in un momento difficile.