Dopo l'incendio che ha distrutto 17 auto, la Digos avvia le indagini per chiarire le cause.

Un incendio misterioso alle porte di Roma

Un grave incendio ha colpito una concessionaria di auto a Roma, distruggendo ben 17 vetture Tesla. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha suscitato preoccupazione e interesse da parte delle autorità, che hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire le cause del rogo. La Digos, il servizio di polizia specializzato in indagini di sicurezza, ha preso in carico il caso e sta raccogliendo informazioni per inviarle alla Procura.

Le indagini della Digos e il ruolo dell’Antiterrorismo

In questa fase iniziale, l’incartamento è stato affidato al pool dell’Antiterrorismo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Questo approccio indica la serietà con cui le autorità stanno trattando l’incidente, nonostante non ci siano al momento prove concrete di un atto doloso. La Digos sta esaminando ogni possibile pista, da quelle più ovvie a quelle più inusuali, per determinare se si tratti di un incidente accidentale o di un’azione deliberata.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La notizia dell’incendio ha suscitato reazioni di shock tra i residenti e i proprietari di auto elettriche. Molti si chiedono se ci siano problemi di sicurezza legati ai veicoli elettrici, in particolare alle batterie. Le autorità locali hanno rassicurato la popolazione, affermando che non ci sono segni di pericolo immediato per la comunità. Tuttavia, l’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle auto elettriche e sulla necessità di regolamentazioni più severe nel settore.

Il futuro delle indagini

Le indagini sono appena iniziate e ci vorrà tempo per raccogliere tutte le prove necessarie. Gli esperti della Digos stanno analizzando i resti delle vetture e le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona. La comunità attende con ansia ulteriori aggiornamenti, sperando che le autorità riescano a fare chiarezza su quanto accaduto. Nel frattempo, il caso rimane aperto e tutte le piste sono al vaglio.