Duecento vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme: il rogo è divampato in un condominio a Dagenham

Più di 200 vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio divampato in un grattacielo a Dagenham, nella zona est di Londra, questa notte.

L’incendio nella notte a Londra

La London Fire Brigade ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata alle 02:44 ora locale (01:44 GMT) e di essere intervenuta sul posto nel giro di pochi minuti. Oltre duecento i vigili del fuoco sono in azione per cercare di domare le fiamme, mentre un centinaio di persone, tra cui bambini, sono state evacuate e due feriti sono stati trasportati in ospedale.

“L’incendio sta producendo un fumo denso e consigliamo ai residenti locali di tenere finestre e porte chiuse”, ha dichiarato il comandante Alan Bendell.

I motivi dell’incendio a Londra

I vigili del fuoco di Londra hanno spiegato che al momento non sono state determinate le cause dell’incendio che ha investito l’edificio ”a uso residenziale e commerciale”, ciò che è certo è che il grattacielo presentava diversi problemi di sicurezza antincendio.

L’intero palazzo è stato colpito dalle fiamme, comprese le impalcature dei lavori in pieno svolgimento per rimuovere il rivestimento “non conforme” presente sul palazzo. A tal proposito, in questi giorni era in atto un lavoro di ristrutturazione per sostituire i pannelli di rivestimento esterni. Recentemente i pompieri avevano scoperto che l’edificio era parzialmente rivestito da un materiale per isolarlo dal freddo considerato pericoloso. Il rivestimento altamente infiammabile era all’origine dell’incendio che sette anni fa provocò la tragedia della Grenfell Tower.

Le indagini dopo l’incendio

Nel palazzo di Dagenham, sebbene sia stata completata l’evacuazione con oltre 100 persone portate in salvo, è necessario effettuare un ulteriore controllo all’interno dell’edificio.

Nel frattempo, sono state avviate le indagini per capire la causa del rogo.