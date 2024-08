L’incendio è divampato, nella giornata di oggi sabato 17 agosto, nella famosa Somerset House di Londra sullo Strand. Si tratta di una casa nobiliare trasformata in museo e centro per eventi culturali.

Incendio nella Somerset House di Londra

La Somerset House, costruita nel XVI e nata come residenza nobiliare, è diventata oggi un centro culturale e museo, ospitando mostre d’arte e eventi di grande rilievo.

Le fiamme hanno interessato principalmente il tetto dell’edificio, richiamando l’intervento dei servizi di emergenza. Le autorità hanno riferito che circa 100 vigili del fuoco sono stati mobilitati per spegnere l’incendio, supportati da 15 autopompe.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le cause dell’incendio non sono ancora note, ma ciò che è certo è che la struttura stava ospitando un evento di breakdance. A tal proposito, le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinarne l’origine del rogo.

Nel frattempo, i vigili del fuoco stanno continuando a lavorare per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori danni per la struttura.

Gli ultimi aggiornamenti dopo l’incendio nella Somerset House

Il centro ha comunicato in una nota, condivisa su X, che “tutto il personale e il pubblico sono al sicuro“ e che il sito è stato chiuso.

Inoltre, è stato aggiunto che la London Fire Brigade è arrivata rapidamente e sta lavorando a stretto contatto con loro per controllare la diffusione dell’incendio.