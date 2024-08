Grave incendio in A4, auto distrutta dalle fiamme: salvo il conducente

Grave incendio in A4, auto distrutta dalle fiamme: salvo il conducente

Il fumo e poi le fiamme, Bmw distrutta da un incendio in A4: traffico deviato

Tanta paura in A4 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto verso le 16.15, un uomo si è ritrovato in pochi minuti con l’auto, una Bmw serie 3, avvolta dalle fiamme.

Bmw in fiamme in A4

Il drammatico incidente è avvenuto nelle ultime ore, fortunatamente non ha avuto un epilogo tragico. L’uomo alla guida della Bmw serie 3 stava percorrendo l’autostrada A4 nel tratto compreso tra gli svincoli di Meolo e San Donà di Piave, in direzione di Trieste. Improvvisamente ha visto del fumo provenire dal vano motore per questo ha deciso di parcheggiare l’auto su una piazzola di sosta.

Di lì a poco si è sviluppato l’incendio e le fiamme hanno avvolto l’automobile in pochi minuti.

L’arrivo dei soccorsi in A4

Il conducente del veicolo, che ha avvertito immediatamente le autorità, è stato il primo a lanciare l’allarme.

Immediata la chiamata al 115 che ha inviato i Vigili del Fuoco arrivati poco dopo. Con loro anche la Polizia stradale e gli Ausiliari del traffico della Concessionaria Alto Adriatico. L’incendio è stato estinto nel giro di poco tempo, evitando ulteriori danni o esplosioni.

Traffico deviato in A4

I veicoli in transito nella zona dell’incendio sono stati deviati sulla corsia più veloce.