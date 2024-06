Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita a Napoli, mentre con la sua moto percorreva l’Asse Mediano. Si chiamava Emanuele Giordano ed era originario di Melito.

Incidente a Melito, Napoli

Emanuele Giordano stava percorrendo l’Asse Mediano a Napoli, quando per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua moto per poi schiantarsi contro il guard-rail.

Lo schianto è stato violento ma inizialmente il giovane era ancora cosciente, però poi all’arrivo dell’ambulanza, la situazione è degenerata e quindi subito al corsa in ospedale.

Incidente a Melito: il decesso del ragazzo

Il 27enne sembrava stare bene, invece alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è arrivato in ambulanza, i medici hanno riscontrato un trauma cranico con emorragia cerebrale.

Nonostante il pronto intervento, Emanuele Giordano è morto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate.

Questo è solo l’ultimo di tanti incidenti che si verificano nel tratto dell’Asse Mediano. Episodi come questo avvengono di continuo ma nonostante la strada abbia una percentuale di pericolosità molto alta, ancora non si è intervenuto in alcun modo.

Incidente a Melito: le indagini

Sul posto, oltre ai soccorritori sanitari, sono arrivati gli agenti delle forze dell’ordine per recintare l’area interessata dall’incidente e condurre i rilievi di rito.

Ancora la dinamica dell’incidente avvenuto nella notte di giovedì 13 giugno, è da accertare con chiarezza. Intanto, la città di Melito piange il giovane, molto conosciuto in zona, stringendosi intorno ai familiari.