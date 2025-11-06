Incidente a Milano: Bambino di 12 Anni Investito e in Condizioni Critiche

Un tragico incidente stradale ha coinvolto un bambino di 12 anni a Milano, investito da un furgone. Le autorità competenti stanno attualmente conducendo un'indagine approfondita per chiarire la dinamica dell'accaduto e garantire la sicurezza stradale nella zona.

Un drammatico incidente ha sconvolto la vita di una famiglia a Milano, dove un bambino di 12 anni è stato investito da un furgone in via Bernardino Verro. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17:30, e ha lasciato il giovane in condizioni critiche, tanto da richiedere un intervento d’emergenza con elisoccorso.

Il ragazzino, al momento del sinistro, si trovava nel quartiere Morivione e, secondo le prime informazioni, sarebbe sbucato all’improvviso sulla strada.

L’autista del furgone, un giovane di 21 anni, non avrebbe avuto il tempo di frenare, causando un impatto violento che ha sbalzato il piccolo per alcuni metri.

Dettagli sull’incidente

All’arrivo dei soccorsi, il dodicenne era privo di coscienza e gli operatori sanitari hanno immediatamente intubato il bambino per stabilizzarne le condizioni. Il trasporto d’urgenza all ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, specializzato nella gestione di traumi complessi, è avvenuto in codice rosso. Le autorità, giunte sul luogo dell’incidente, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

Indagini in corso

Gli agenti della polizia locale stanno analizzando le circostanze del sinistro. Un aspetto cruciale da chiarire è se il giovane stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali o in un punto non consentito. Il conducente del furgone, risultato negativo ai test per alcool e droga, ha prestato soccorso e sarà ascoltato dalle forze dell’ordine per fornire dettagli sulla vicenda.

Un secondo incidente nella stessa giornata

La situazione è ulteriormente aggravata da un secondo incidente che ha coinvolto un altro bambino di 9 anni, avvenuto a breve distanza da Piazza Durante. In questo caso, il piccolo è stato investito da un’auto condotta da un pirata della strada, il quale non si è fermato a prestare aiuto. Il bambino è stato soccorso in codice giallo e trasportato all ospedale Niguarda.

Una serie di incidenti preoccupanti

Questi eventi tragici non sono isolati. Solo il giorno precedente, un altro incidente mortale ha coinvolto un uomo di 87 anni, investito da un furgone, il cui conducente è riuscito a fuggire. L’analisi di questi incidenti ha sollevato preoccupazioni circa la sicurezza stradale e il comportamento degli automobilisti a Milano.

Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le campagne di sensibilizzazione per prevenire ulteriori tragedie. La comunità si mobilita, chiedendo maggiore attenzione e rispetto delle norme stradali, soprattutto per la sicurezza dei più vulnerabili, come i bambini.