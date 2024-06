Incidente a Old Harry Rocks: 15enne precipita da 20 metri per farsi fotografare

Il 15enne è precipitato da un dirupo mentre era in posa per farsi fotografare: illeso dopo l'incidente a Old Harry Rocks

Uno studente è stato vittima di un incidente, giovedì 20 giugno, in gita scolastica a Old Harry Rocks, sull’isola di Purbeck nel Dorset: è caduto da una scogliera mentre cercava di scattare una foto da un’altezza di 20 metri; è riuscito a salvarsi con lievi ferite.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto sulle scogliere di Old Harry Rocks nel Dorset, in Inghilterra, giovedì scorso. Gli alunni erano stati invitati a non avvicinarsi al bordo della scogliera, ma l’indicazione non è stata rispettata.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato il ragazzo quasi illeso: atterrato su alcuni ciottoli alla base delle scogliere di gesso, è riuscito ad alzarsi in piedi e camminare verso la riva. Ha riportato solo un taglio alla testa e graffi sulla schiena.

La Guardia Costiera di Swanage ha informato che le squadre di emergenza “sono rimaste sorprese dall’assenza di feriti gravi”.

I soccorsi

In un post sui social media, la polizia di Purbeck ha confermato che il ragazzo ha “miracolosamente” subito solo lievi ferite nella caduta.

Due scialuppe di salvataggio della vicina stazione RNLI di Swanage hanno assistito alla scena, insieme agli agenti della polizia del Dorset e ai paramedici del South Western Ambulance Service.