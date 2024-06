Morta la cantante Catia Calisti in un incidente stradale: aveva lavorato in R...

La nota cantante e presentatrice, Catia Calisti, è deceduta in un terribile incidente stradale sulla Flaminia

Una tragica notizia ha sconvolto la comunità di Gualdo Tadino e la sua frazione di Grello: la 57enne, Catia Calisti, è morta in un grave scontro poco dopo lo svincolo di Gaifana, in provincia di Perugia.

Incidente stradale mortale

Nel pomeriggio di ieri, sabato 22 giugno, un drammatico scontro frontale si è verificato sulla Flaminia Nuova, dopo lo svincolo di Gaifana in direzione Gualdo Tadino.

Calisti è stata coinvolta in un frontale con una Yaris, attorno le 15:40, che viaggiava in senso contrario. A bordo della Yaris c’erano una madre e una figlia di 70 e 50 anni, originarie di Roma, ferite in modo grave, sono state trasportate all’ospedale di Perugia e a quello di Foligno.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, Calisti non è sopravvissuta all’incidente, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Il successo di Catia Calisti

La sua carriera aveva raggiunto l’apice quando fu notata da alcuni manager della Rai, ottenendo l’opportunità di partecipare a una selezione a Roma per una trasmissione condotta da Pippo Baudo.

Diventata famosa negli anni Ottanta per il suo duetto a Fantastico ’85 in “Un’emozione da poco” con Anna Oxa.

Dopo la parentesi di successo nella televisione, Catia Calisti decise di ritornare in provincia, continuando con la musica, gli spettacoli e qualche sporadica apparizione tv.