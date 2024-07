Uno spaventoso incidente si è verificato a Pian Camuno questa mattina, mercoledì 17 luglio. Un camion si è ribaltato sulla carreggiata, a causa molto probabilmente di uno pneumatico scoppiato, e ha preso fuoco.

Incidente sulla Statale 42

L’incidente ha avuto lungo sulla Statale 42 che attraversa la Valcamonica, verso le 9.10 all’altezza dello svincolo di Pian Camuno.

Secondo le prime indagini effettuate dai carabinieri di Breno, un camion, in seguito allo scoppio di una gomma, si è ribaltato sulla carreggiata e ha poi preso fuoco. Nessuna grave conseguenza, invece, per l’autista del mezzo: è riuscito a lasciare la cabina prima che divampassero le fiamme all’interno.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente

L’uomo è stato visitato sul luogo dai sanitari del 118, intervenuti nell’immediato dopo la prima chiamata che ha lanciato l’allarme, ma per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Chiusa la Statale 42

Nonostante non ci sia stato nessun ferito grave nell’incidente, tanti sono i disagi per la circolazione.

La strada è chiusa, in entrambi i sensi di marcia, tra Darfo Boario Terme e Pian Camuno. Si segnalano code di oltre 6 chilometri in entrambe le direzioni di marcia e rallentamenti anche sulle strade secondarie.