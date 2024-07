Bulgaria, incidente in moto per una coppia di Premariacco: morti Claudio Toma...

Claudio Tomat, di 50 anni, e sua moglie Erica Cantarutti, di 48, erano in vacanza in Bulgaria: fatale l'incidente con la moto

La coppia formata da Claudio Tomat e la moglie Erica Cantarutti era originaria di Premariacco, i due stavano trascorrendo dei giorni di vacanza in Bulgaria fino al tragico momento dell’incidente mortale.

L’incidente mortale in Bulgaria

La coppia è morta in un incidente stradale avvenuto ieri lunedì 15 luglio intorno alle 15:30. Lo scontro durante un viaggio in moto verso la Turchia, meta delle loro vacanze, dove avrebbero dovuto raggiungerli i due figli nei prossimi giorni.

L’incidente in moto contro un’auto è avvenuto nella zona di Berkovica, a pochi chilometri dal confine con la Serbia, vicino al bivio per il villaggio di Komarevo, sulla strada statale 81, che collega i comuni di Montana e Berkovica alla capitale Sofia.

La notizia della morte della coppia

Le autorità locali stanno conducendo le indagini per capire la dinamica dello scontro. Nel frattempo, i corpi di Claudio ed Erica verranno riportati in Italia per i funerali.

La notizia diffusa dalla BTA, la direzione regionale del Ministero degli affari interni di Montana, ha raggiunto in serata di ieri il Friuli. A portare la tragica notizia alla famiglia è stato il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, informato dai Carabinieri.

“Conosco i parenti di lei e quindi ho voluto raggiungere la famiglia insieme ai carabinieri. Sono andato con loro dai ragazzi ma anche dai genitori, è stata una mattinata molto difficile. Non ci si dà pace davanti a tutto ciò”.

La coppia lascia due figli adolescenti e i genitori.

Le indagini sull’incidente

La polizia bulgara si sta occupando delle indagini dello scontro. La strada è stata chiusa per circa due ore dopo l’incidente e sono stati effettuati un sopralluogo e degli accertamenti tecnici per ricavare maggiori dettagli su quanto accaduto.