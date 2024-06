Si chiamava Leonardo Scarel, aveva 21 anni ed era un campione (regionale e italiano) di ginnastica artistica. La sua vita si è interrotta troppo presto nelle scorse ore, dopo due giorni di ricovero in ospedale a seguito di uno spaventoso incidente in macchina.

Incidente d’auto a Udine: morto Leonardo Scarel

Tornava da casa dei nonni, Leonardo, quando all’improvviso su una strada di Cervignano, la sua auto è uscita di strada ed è andata a schiantarsi con estrema violenza contro un albero. Si è trattato di un sinistro autonomo, nessun altro mezzo coinvolto, l’auto ha perso aderenza con l’asfalto a causa di un forte temporale. La botta è stata terribile e da subito le condizioni di salute del 21enne di Terzo d’Aquileia sono apparse molto gravi. I medici del 118 accorsi sul posto lo avevano curato, per poi trasferirlo in ambulanza all’ospedale.

Incidente d’auto a Udine: il ricovero

E proprio in clinica, dopo quasi 48 ore di lotta tra la vita e la morte, Leonardo Scarel si è dovuto arrendere alle gravi ferite riportate nell’incidente stradale che lo aveva visto coinvolto. Il personale medico ha provato in tutti i modi a salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare: il 21enne è morto oggi.