Incidente alla Torre dei Conti di Roma: Lavori di Restauro Sotto Shock

Nella mattina di lunedì 3 novembre, la storica Torre dei Conti, situata nel cuore di Roma, ha subito un grave crollo durante lavori di restauro finanziati dall’Unione Europea. Questo evento ha sollevato preoccupazioni significative, non solo per la sicurezza dei lavoratori coinvolti, ma anche per il patrimonio culturale italiano.

Il crollo e le prime operazioni di soccorso

Il primo crollo è avvenuto intorno alle 11:30, coinvolgendo quattro operai presenti sul posto. Mentre i soccorritori si affrettavano a garantire la sicurezza dell’area, un secondo crollo ha complicato ulteriormente le operazioni di soccorso. Il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha confermato che uno degli operai è rimasto intrappolato sotto le macerie, ma fortunatamente ci sono segnali che indicano la sua sopravvivenza.

Le testimonianze di chi era presente

Turisti e residenti nelle vicinanze hanno descritto scene di panico e confusione. Un turista britannico, Luke, ha dichiarato: “Dopo aver visitato il Colosseo, abbiamo sentito un forte rumore e visto una nuvola di polvere. Era incredibile che una struttura così importante potesse crollare”. Le immagini della scena mostrano la polvere sollevata dall’impatto e la risposta rapida dei vigili del fuoco.

Il contesto dei lavori di ristrutturazione

La Torre dei Conti, costruita nel XIII secolo, è stata oggetto di un intervento di 6,9 milioni di euro per il recupero strutturale e la salvaguardia del patrimonio storico. Questa operazione rientra nel progetto Caput Mundi, un’iniziativa dell’Unione Europea volta alla ricostruzione post-Covid. Tuttavia, la sicurezza dei lavori è stata messa in discussione, specialmente alla luce di recenti incidenti nel settore delle costruzioni in Italia.

Indagini e misure di sicurezza

In seguito all’incidente, la Procura di Roma ha avviato un’indagine per lesioni colpose e disastro colposo. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per chiarire le dinamiche del crollo e identificare eventuali responsabilità. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha visitato il sito per monitorare la situazione e assicurare che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza in cantiere.

Le reazioni e le polemiche politiche

La situazione ha innescato un acceso dibattito politico, con critiche provenienti da rappresentanti di diversi partiti. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato l’incidente, insinuando che l’Italia stia sperperando fondi pubblici. Tale affermazione ha suscitato l’indignazione del Partito Democratico, che ha richiesto una convocazione dell’ambasciatore russo per esprimere il proprio disappunto. Questa polemica mette in luce le tensioni politiche legate alla gestione delle risorse pubbliche e alla sicurezza nei lavori pubblici.

Attualmente, le operazioni di soccorso proseguono con l’obiettivo di estrarre l’operaio intrappolato. Le squadre di emergenza stanno operando con cautela, avvalendosi di tecnologie moderne come i droni per monitorare la stabilità della struttura e prevenire ulteriori crolli. La situazione rimane critica, ma si nutre la speranza che gli sforzi congiunti possano portare a un esito positivo per l’operaio rimasto bloccato.