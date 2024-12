Un incidente inaspettato

Angelina Mango, la talentuosa cantante e vincitrice del Festival di Sanremo 2024, ha vissuto un momento di paura a poche ore dal giorno di Natale. La giovane artista ha subito un’ustione a causa di un incidente domestico, che l’ha costretta a recarsi al pronto soccorso. Fortunatamente, come ha rassicurato lei stessa tramite una storia su Instagram, non ci sono stati danni gravi. L’ustione è stata causata da acqua bollente, ma i dettagli su come sia avvenuto l’incidente rimangono poco chiari.

La reazione di Angelina

In un video condiviso sui social, Angelina ha spiegato: “Mi sono ustionata con l’acqua bollente, me la sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso”. La cantante, figlia del compianto Pino Mango, ha voluto tranquillizzare i suoi fan, mostrando che l’incidente non ha avuto conseguenze gravi. Dopo la visita in ospedale, è tornata a casa, dove ha condiviso un’altra notizia che ha reso felici i suoi follower: l’arrivo di un nuovo cagnolino, un barboncino che ha deciso di adottare.

Un nuovo inizio e una pausa necessaria

Angelina ha recentemente trionfato al Festival di Sanremo e ha partecipato all’Eurovision Song Contest, ma ha deciso di prendersi una pausa dal suo tour. Questa scelta, comunicata lo scorso ottobre, è stata motivata dalla necessità di prendersi cura di sé stessa, soprattutto dopo aver dovuto rimandare due date a causa di problemi vocali. “La salute al primo posto”, ha affermato, sottolineando l’importanza di ascoltare il proprio corpo e le indicazioni del suo team. La decisione di fermarsi è stata simile a quella di un altro ex allievo di Amici, Sangiovanni, che ha condiviso le sue difficoltà personali e la necessità di prendersi una pausa.