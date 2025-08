Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri sera all’interno di una galleria, coinvolgendo due auto in uno scontro frontale che non ha lasciato scampo a due giovani di appena 19 anni. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, mentre la comunità locale è sotto shock per la perdita prematura delle vittime.

Tragedia nella galleria Val Colvera: due giovani calciatori perdono la vita

Secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sono scontrate frontalmente all’interno del tunnel con un impatto estremamente violento. L’utilitaria con i giovani, dopo lo schianto, si è accartocciata contro il muro della galleria. L’allarme sarebbe stato lanciato da un automobilista di passaggio. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, personale medico e un elisoccorso. La galleria è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire le cause dell’incidente.

Due automobili sono rimaste completamente distrutte nel violento scontro frontale avvenuto nella tarda serata del 5 agosto nella galleria Val Colvera, tra Frisanco e Maniago (Pordenone). Il bilancio è drammatico: due ragazzi di 19 anni, entrambi calciatori della squadra Maniago Vajont, sono deceduti.

Con loro a bordo c’era un terzo giovane, anche lui appena 19enne, che è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. L’altra vettura coinvolta, guidata probabilmente da una donna di 72 anni, ha provocato ulteriori ferite alla conducente, ora ricoverata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22, al termine di un allenamento estivo della squadra, e la dinamica precisa è ancora al vaglio delle autorità.

Incidente frontale in galleria, due 19enni muoiono sul colpo: identificate le vittime

Fabio Rosa e Danilo Boz, entrambi 19enni, erano ragazzi pieni di passioni e progetti per il futuro. Appartenenti alla squadra di calcio Maniago Vajont, militante in Promozione, condividevano non solo l’amore per il calcio ma anche la quotidianità sui banchi di scuola e negli allenamenti estivi a Poffabro. Appena diplomati, avevano davanti a sé un mondo di opportunità e sogni, interrotti tragicamente da questo fatale incidente. La loro morte ha lasciato sgomenta la comunità sportiva e quella locale, che oggi piange due giovani vite spezzate troppo presto.