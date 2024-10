Incidente in monopattino a Padova: studente in prognosi riservata

Il giovane studente di 14 anni sta lottando tra la vita e la morte: l'incidente in monopattino stamattina alle 7.30 a Padova

Il giovane studente di Padova stava andando a scuola in monopattino questa mattina, giovedì 3 ottobre alle 7.30, quando si è scontrato con una moto con in sella un uomo di 56 anni.

Incidente in monopattino a Padova

L’incidente è avvenuto lungo la regionale di Campagna Alta a San Martino di Lupari, provincia di Padova, all’altezza di via Sant’Antonio.

Secondo le prime informazioni, il giovane stava raggiungendo la scuola in monopattino e frequenterebbe la seconda media. Sotto choc il conducente della moto che è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Le condizioni del giovane studente

Le forze dell’ordine e i sanitari del Suem 118 sono arrivate sul luogo dell’incidente e, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Treviso.

I soccorritori hanno stabilizzato e intubato il giovane e lo hanno trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono disperate, dunque, saranno decisive le prossime ore. La comunità di San Martino di Lupari sta pregando affinché l’epilogo di questa vicenda non sia drammatico.

Traffico in tilt dopo l’incidente

I carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno bloccato la viabilità e la circolazione a San Martino di Lupari, già rallentata dalle condizioni meteo avverse, è andata in tilt per lungo tempo.

In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le circostanze che hanno portato al tragico evento e stabilire eventuali responsabilità.