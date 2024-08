Zac Efron ha avuto un incidente in piscina durante le sue vacanze. L’attore è stato portato in ospedale.

Incidente in piscina per Zac Efron

Zac Efron, 36 anni, ha avuto un incidente in piscina durante le sue vacanze ed è stato ricoverato in ospedale. L’attore, come rivelato da TMZ, è stato tirato fuori dall’acqua dai dipendenti di una lussuosa villa a Ibiza. Il team di Zac Efron ha parlato di un incidente di lieve entità, sottolineando che è stato portato in ospedale in via del tutto precauzionale. Nonostante questo, non è stato spiegato il motivo per cui l’attore si è trovato in difficoltà mentre si trovava in acqua.

Come sta Zac Efron dopo il ricovero?

Zac Efron, come rivelato da TMZ, sta meglio ed è già stato dimesso dall’ospedale. Fortunatamente l’attore si sta riprendendo e non ha avuto conseguenze. Sta trascorrendo l’estate in giro per l’Europa. Lo hanno, infatti, paparazzato a Ibiza, St. Tropez, Mykonos e Parigi solo nell’ultimo mese. La sua voglia di godersi l’estate e divertirsi lo ha portato anche a un concerto di Martin Garrix, che ha affiancato sul palco.