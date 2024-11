La dinamica dell’incidente

Una tragedia ha colpito la comunità di Raiano, in provincia de L’Aquila, nella serata di ieri. Due uomini di circa 50 anni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Tratturo. Le prime ricostruzioni indicano che si è trattato di un frontale tra due autovetture: una Fiat Seicento e una Lancia Ypsilon. La Seicento, a bordo della quale viaggiavano le vittime, stava percorrendo la strada in direzione di Raiano, mentre la Lancia, che trasportava cinque giovani, si dirigeva verso Sulmona.

Intervento dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è stata effettuata da una giovane donna che si trovava nei pressi del luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente tre mezzi del 118, i vigili del fuoco di Sulmona e i carabinieri, che hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere contorte delle auto. Purtroppo, nonostante i rapidi soccorsi, per i due uomini non c’è stato nulla da fare. Altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali, una giovane, versa in gravi condizioni e è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Sulmona.

Indagini in corso

La procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per fare luce sulle cause dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere la dinamica esatta di quanto accaduto. La comunità di Raiano è sotto shock per la perdita di due cittadini, e si attende che le autorità competenti facciano chiarezza su questa tragica vicenda. Gli incidenti stradali continuano a rappresentare una delle principali cause di morte e ferimento in Italia, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle strade e sul comportamento degli automobilisti.