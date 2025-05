Un tragico incidente sul lavoro

Un grave incidente mortale si è verificato questo pomeriggio in un caseificio situato lungo la strada statale 131, nei pressi di Marrubiu, in provincia di Oristano. La vittima, un uomo di circa 70 anni, stava eseguendo lavori all’esterno dell’edificio, precisamente nel piazzale antistante. La tragedia si è consumata intorno alle , quando l’uomo è caduto da un’altezza di circa quattro-cinque metri, riportando ferite gravissime.

Intervento dei soccorritori

All’arrivo dei soccorritori, l’uomo si trovava in uno stato di coscienza, ma lamentava forti dolori. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe medica del 118, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portando al decesso. Questo tragico evento ha scosso non solo la comunità locale, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in settori ad alto rischio come quello caseario.

Indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per raccogliere testimonianze e chiarire la dinamica dei fatti. È fondamentale comprendere se siano state rispettate le normative di sicurezza sul lavoro e se ci siano responsabilità da attribuire. Questo incidente mette in evidenza l’importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro, per prevenire tragedie simili in futuro. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta, e ogni incidente deve servire come monito per migliorare le condizioni di lavoro e proteggere la vita dei lavoratori.