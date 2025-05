Un tragico incidente stradale

Questa mattina, intorno alle 6.40, un grave incidente stradale ha scosso l’Alto Adige, precisamente sull’autostrada del Brennero. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata nord, tra le uscite di Bolzano e Bressanone, dove un furgone ha tamponato violentemente un tir.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Interventi di emergenza sul posto

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorsi. La Croce bianca, la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso con un medico d’urgenza sono stati mobilitati per gestire la situazione. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove stanno ricevendo le cure necessarie. La gravità delle condizioni dei feriti non è stata ancora comunicata, ma si teme per la loro salute.

Disagi al traffico e viabilità compromessa

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità della zona. L’autostrada del Brennero è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando forti disagi alla circolazione. Gli automobilisti sono stati costretti a cercare percorsi alternativi, mentre le forze dell’ordine hanno lavorato per ripristinare la normalità. Questo episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati alla guida su strade ad alta intensità di traffico, specialmente in condizioni meteorologiche avverse.