Pozzolo Formigaro, è morta la bimba di 4 mesi coinvolta nel tragico incidente

Tragedia nell’Alessandrino: non ce l’ha fatta la bimba di 4 mesi rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto lo scorso 23 settembre a Pozzolo Formigaro. La piccola era stata ricoverata in condizioni critiche all’Ospedale Infantile di Alessandria.

I soccorsi e le indagini sulla dinamica dello schianto a Pozzolo Formigaro

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 35, all’altezza dell’incrocio con via delle Ghiare, nella zona industriale D1, dove è avvenuto lo scontro tra due automobili.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la neonata si trovava in arresto cardiaco a causa dei traumi riportati nell’impatto. A prestarle le prime cure sono stati il medico rianimatore e l’infermiere del mezzo di soccorso avanzato del 118 di Novi Ligure, che si trovava a transitare nella zona.

Dopo le manovre di rianimazione, la bambina è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Alessandria con l’elisoccorso.

Nell’incidente erano rimaste ferite anche altre persone, accompagnate negli ospedali di Alessandria e Novi Ligure. Sulla vicenda stanno lavorando i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Incidente a Pozzolo Formigaro, morta la bimba di 4 mesi rimasta gravemente ferita

Come riportato da La Stampa, è morta la bimba di 4 mesi rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto il 23 settembre nel territorio di Pozzolo Formigaro, nell’Alessandrino.

La piccola era stata ricoverata all’Ospedale Infantile di Alessandria subito dopo lo schianto e le sue condizioni erano apparse fin dall’inizio molto serie. La notizia del decesso è stata confermata dall’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria, che non ha però reso noto quando sia avvenuta la morte. Nel frattempo sarebbe stata già effettuata l’autopsia, mentre la Procura avrebbe aperto un’inchiesta per accertare le circostanze del decesso.