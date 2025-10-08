Incidente mortale tra due auto e un trattore a Scarlino: il bilancio è dramm...

Ancora una volta le strade maremmane diventano teatro di una tragedia. La provinciale delle Collacchie, arteria trafficata che collega la costa grossetana, è stata scenario di un nuovo incidente mortale. Un impatto violento tra due automobili e un trattore, avvenuto all’altezza di Pian d’Alma, nel Comune di Scarlino, ha riportato un bilancio gravissimo.

Incidente mortale a Scarlino tra due auto e un trattore: tragico bilancio

Ieri sera, erano da poco passate le 19.30 quando due auto e un trattore con rimorchio si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso: una delle vetture, un’Audi, avrebbe invaso la corsia opposta, centrando una Jeep che procedeva verso Follonica e coinvolgendo anche il mezzo agricolo. La violenza dello scontro ha fatto ribaltare il trattore e la Jeep, mentre l’Audi è finita parzialmente fuori strada.

Oltre alla vittima, sono rimasti feriti il conducente del trattore e le due occupanti dell’altra auto, madre e figlia piccola, entrambe in stato di shock ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Incidente mortale a Scarlino tra due auto e un trattore: chi era la vittima

A perdere la vita nello schianto è stato Oscar Contano, 73 anni, residente a Castiglione della Pescaia. Figura molto conosciuta in paese, era apprezzato per la sua cordialità e per l’impegno mostrato nelle attività locali. Ex gestore dello stabilimento balneare Maristella, in seguito aveva avviato un rimessaggio di roulotte poi ceduto in affitto alla società Sei Toscana.

La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto non solo nella comunità castiglionese ma anche a Follonica, dove la figlia è titolare di una gelateria molto frequentata nel centro cittadino. La salma si trova ora all’obitorio di Grosseto, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.