La mattinata di martedì 7 ottobre a Rieti è stata segnata da un grave incidente sulla via Salaria, dove uno scontro tra due auto ha provocato la morte di un 39enne, e il ferimento grave di un altro automobilista. L’impatto, avvenuto all’altezza della frazione di San Giovanni Reatino, ha reso necessario l’intervento immediato di Vigili del Fuoco, soccorritori del 118 e forze dell’ordine, oltre all’atterraggio di un’eliambulanza per trasportare il ferito in ospedale.

Tragico incidente sulla Salaria: un morto e un ferito grave

Nella tarda mattinata di martedì 7 ottobre, via Salaria è stata chiusa temporaneamente al traffico a causa di un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli all’altezza di San Giovanni Reatino, a Rieti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e avviare i rilievi; le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Un altro automobilista, un uomo anziano, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma.

Tragico incidente sulla Salaria: chi era la vittima

L’impatto ha provocato la morte di Claudio Colacchi, notaio trentanovenne originario dei Castelli Romani. Era un professionista stimato, laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma Tor Vergata e specializzato in Diritto delle Migrazioni. Dopo aver frequentato diverse scuole notarili e superato l’abilitazione forense, aveva vinto il concorso notarile nel 2019.

Dal 2020 gestiva il proprio studio a Rieti e ad Ariccia, consolidando la sua attività nei Castelli Romani e nel Lazio. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità, con numerosi messaggi di vicinanza e ricordo per la figura professionale e umana del notaio.