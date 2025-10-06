L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 6 ottobre 2025, all'incrocio tra via Ada Negri e via Pontirolo.

Incidente stradale a Treviglio, travolto un 17enne: si era fermato a rispondere al cellulare

Oggi pomeriggio, 6 ottobre 2025, si è verificato un brutto incidente stradale a Treviglio, nel Bergamasco, per l’esattezza tra via Ada Negri e via Pontirolo all’ingresso della frazione di Castel Cerreto.

Lo scontro è avvenuto tra un’auto che ha travolto una moto con in sella un 17enne, il quale ha poi raccontato di essersi fermato per rispondere al cellulare. L’auto però, una Fiat Punto, lo ha preso in pieno. Alla guida del mezzo un 37enne che ha raccontato di essersi trovato il giovane all’improvviso in mezzo alla strada e di non aver fatto in tempo a fermarsi. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio nell’incidente di questo pomeriggio a Treviglio è stato il 17enne in sella alla moto, che ha riportato un trauma alla gamba. Il giovane è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Come detto si indaga per capire l’esatta dinamica del sinistro.