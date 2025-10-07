Tragedia questa mattina lungo la Romea, un terribile incidente stradale ha visto un furgone schiantarsi contro due autoarticolati. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi.

Incidente stradale lungo la Romea: furgone si schianta contro due autoarticolati

Questa mattina, 7 ottobre 2025, intorno alle ore 8.00, c’è stato un terribile incidente stradale sulla Romea, precisamente al chilometro 69 + 700, all’altezza di Porto Viro (Rovigo).

Secondo una prima ricostruzione, un furgone stava svoltando a sinistra quando è stato tamponato da un camion. A causa dello scontro, il furgone è finito nell’altra corsia di marcia dove stava sopraggiungendo un altro autoarticolato che lo ha preso in pieno. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità, che dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente stradale lungo la Romea, furgone si schianta contro due autoarticolati: un morto e due feriti

Sul luogo del terribile incidente stradale di questa mattina sono giunti subito i soccorsi che hanno estratto i due uomini a bordo del furgone: uno di loro è stato stabilizzato dal Suem 118 e poi elitrasportato in ospedale, mentre il secondo uomo è morto. Anche l’autista del camion è stato trasportato in ospedale. La statale 309 Romea è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.