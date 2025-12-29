Da oltre dieci anni, Michael Schumacher vive lontano dai riflettori, avvolto in un silenzio totale imposto dalla famiglia. Dal drammatico incidente sugli sci nel 2013, pochissime persone hanno avuto accesso alla sua vita privata, tra queste ci sarebbe Laila Hasanovic, attuale fidanzata del tennista Jannik Sinner.

Il silenzio che circonda Michael Schumacher

Da oltre un decennio, attorno a Michael Schumacher vige una sola regola: il silenzio. Dopo il grave incidente sugli sci a Meribel, il 29 dicembre 2013, la famiglia ha scelto una linea di riservatezza totale, difesa con fermezza dalla moglie Corinna.

Secondo le poche informazioni trapelate, la degenza del campione della Ferrari prosegue in un contesto altamente protetto, assistito giorno e notte da un’équipe medica specializzata, dove pochissime persone possono entrare non per notorietà, ma per fiducia assoluta costruita negli anni.

“Lo ha visto dopo l’incidente”. Schumacher, emerge il retroscena choc sulla fidanzata di Sinner

Nel ristretto gruppo di chi ha accesso a Schumacher, secondo il Daily Mail, figurano familiari, storici collaboratori come Jean Todt, Luca Badoer e Sabine Kehm, e pochi altri legami di fiducia come Ross Brawn o Gerhard Berger. Tra questi si inserisce anche Laila Hasanovic, attuale compagna del tennista Jannik Sinner, che in passato è stata legata a Mick Schumacher, il figlio di Michael.

Come riportato dalla testata, la modella danese avrebbe ottenuto il permesso di incontrare il pilota, un gesto che testimonia un grado di fiducia straordinario. Il silenzio, insomma, è diventato una forma di protezione, rispettata anche da chi, come Laila, ha avuto il privilegio di accedere a un mondo che pochissimi conoscono davvero.