Micheal Schumacher, il campionissimo tedesco vive ancora protetto dalla famiglia nella sua villa in Spagna e non vi sono novità di rilievo.

Michael Schumacher il campione di F1 amato da milioni di tifosi nel mondo ed in particolare dai ferraristi visti i trionfi con la scuderia di Maranello ad inizio degli anni 2000, ora l’ex pilota si trova nella sua casa a Maiorca e le possibilità di vederlo nuovamente in pubblico si riducono notevolmente.

Micheal Schumacher, quali sono le sue condizioni

Michael Schumacher è nella sua villa di Maiorca dove soggiorna ormai da diversi anni contornato da un entourage di medici che offre al campione di Kerpen tutte le cure possibili.

Come riporta Fanpage.it tramite le parole del giornalista esperto di F1 britannico Craig Scarborough – “non sentiremo più parlare di lui” – relativamente al suo stato di salute è in una situazione confortevole, sulla base di quanto accaduto.

E’ stata poi smentita la presenza di Michael al matrimonio di Gina, sua figlia, avvenuto all’interno della villa, in quel caso gli invitati hanno consegnato ogni tipo di device elettronico e sono stati accolti lontani dalla camera del pilota.

Le parole di Briatore e Jean Todt

Hanno parlato di Schumacher anche due manager del mondo della Formula 1 che hanno lavorato con Schumacher, Flavio Briatore attualmente in carica alla Alpine ha confessato di parlare spesso con la moglie Corinna senza tuttavia essere stato a trovarlo.

Jean Todt, suo manager nel periodo d’oro in Ferrari, ha invece ammesso di andarlo a trovare con frequenza e di guardare assieme i Gran Premi di Formula 1. A questo proposito Schumacher comunica con gli occhi stando a quanto riferito nel 2020 dalla ex di Briatore Elisabetta Gregoraci.

Infine è fondamentale in tutto questo il supporto della famiglia di Schumacher, Corinna, Mick e Gina stanno facendo un lavoro immane per mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.