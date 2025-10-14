C’è un silenzio che pesa, attorno al nome di Michael Schumacher. Un silenzio rispettato, quasi sacro, ma che ogni tanto si incrina per un dettaglio, una frase, un segnale, di speranza non solo dei familiari ma anche dei suoi numerosi fan. Michael Schumacher come sta?

Michael Schumacher come sta: le parole di Stefan L’Hermitte

A parlare stavolta è Stefan L’Hermitte, una firma storica de L’Équipe. Quarant’anni di carriera, sempre sul campo, sempre vicino ai grandi dello sport. E ora, di nuovo, vicino — almeno idealmente — al sette volte campione del mondo. In un’intervista radiofonica, L’Hermitte ha raccontato quello che ha potuto sapere, o forse solo intuire. “Non sappiamo nulla di preciso”, ha detto con tono misurato. “Non direi che sta andando bene, ma forse sta andando un po’ meglio”.

Parole pesate, dette quasi con cautela, certamente perchè non abbiamo notizie certe quindi la cautela è d’obbligo… Perché intorno a Schumacher tutto è riserbo, fin da quel giorno di dicembre del 2013. Da quando, sugli sci, la sua vita ha preso una direzione diversa. “Le uniche notizie arrivano dalla famiglia”, ha aggiunto il giornalista francese, ricordando quanto siano poche, pochissime, le persone ammesse davvero accanto a lui.

Eppure qualcosa è trapelato, la domanda che si pongono in molti Michael Schumacher come sta? L’Hermitte ha accennato a un casco, firmato da Schumi per beneficenza. “Come ha fatto a firmarlo?”, si è chiesto a microfono aperto. “Sua moglie gli ha tenuto la mano?”. Nessuna certezza, ma il dubbio — o la speranza — che quel gesto sia un segno. Un piccolo segno di vita.

Michael Schumacher come sta oggi: tra silenzio e rispetto

Solo pochi giorni fa ricorreva il 25° anniversario del primo titolo mondiale con la Ferrari. Venticinque anni, un numero che pesa anche nei ricordi. In quell’occasione, L’Hermitte ha cercato di ricomporre il mosaico, mettendo insieme ciò che ha potuto raccogliere. Informazioni dirette, forse. Indirette, più spesso. Tutte provenienti — o almeno così sostiene — dalla cerchia strettissima della famiglia Schumacher, l’unica fonte affidabile rimasta.

Michael Schumacher come sta? Sul piano fisico, però, il giornalista non si sbilancia: “A quanto pare non parla ancora e non lo abbiamo visto camminare”. Parole fredde, ma oneste. “Forse — ha aggiunto — ha una piccola interazione con i familiari, anche se a priori non possiamo dire che stia bene”.

E così, ancora una volta, resta solo quel silenzio. Rotto ogni tanto da un frammento, una voce, un oggetto firmato. Nulla di certo, ma abbastanza da farci chiedere — tutti, indistintamente — se Michael Schumacher, l’uomo dietro il mito, stia davvero tornando un po’ verso la vita.