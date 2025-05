Un grave incidente sulla A1

Un drammatico incidente stradale ha colpito la A1, precisamente tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), coinvolgendo quattro auto della polizia. Queste erano in servizio di scorta per i tifosi del Milan, di ritorno dalla finale di Coppa Italia. L’episodio ha avuto luogo nei pressi dello svincolo dell’A15, creando non solo preoccupazione per i feriti, ma anche notevoli disagi al traffico.

Le conseguenze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto a causa di un urto laterale tra due veicoli, che ha innescato una serie di tamponamenti a catena. Tra i feriti, uno è stato trasportato in elisoccorso in condizioni gravi, mentre un altro ha riportato ferite di media gravità. Altri feriti, seppur meno gravi, sono stati assistiti dalle ambulanze giunte sul posto. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte dei soccorritori, evidenziando la gravità dell’accaduto.

Disagi al traffico e ripristino della viabilità

Il traffico lungo la A1 ha subito pesanti ripercussioni, con code che si sono estese per circa dieci chilometri in direzione Milano e rallentamenti anche verso Bologna, a causa della curiosità dei passanti. Fortunatamente, intorno alle 20, le autorità competenti hanno comunicato che l’incidente era stato risolto e che la viabilità era tornata alla normalità, con tutte le corsie disponibili per il transito. Tuttavia, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di scorta e sulla gestione del traffico in situazioni di emergenza.