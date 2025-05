Due incidenti stradali in provincia di Foggia

Oggi, la provincia di Foggia è stata teatro di due incidenti stradali che hanno portato a un bilancio di 17 feriti, tra cui cinque bambini. Gli eventi si sono verificati in diverse località, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Il primo incidente: scontro tra due auto

Nel pomeriggio, un grave incidente ha coinvolto due autovetture in via Manfredonia, nella zona industriale alle porte di Cerignola. Dieci persone sono state coinvolte nello scontro, di cui sette viaggiavano a bordo di una monovolume, una BMW serie 2. Questo nucleo familiare, composto da padre, madre e cinque figli di età compresa tra i 4 e i 15 anni, ha riportato ferite lievi. Dopo essere stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Cerignola, sono stati medicati e successivamente dimessi.

Sull’altra auto, una Ford Focus, viaggiavano tre cittadini rumeni. La donna alla guida del veicolo ha riportato le ferite più gravi ed è stata elitrasportata all’ospedale di Foggia per ricevere cure immediate. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

Il secondo incidente: un altro scontro lungo la statale

Il secondo incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 272 tra San Marco in Lamis e San Severo. Due autovetture sono state coinvolte, una delle quali trasportava sei cittadini stranieri, mentre l’altra aveva a bordo un italiano. Anche in questo caso, tutti i feriti hanno riportato lesioni lievi, ad eccezione di un cittadino straniero che è stato ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Questi eventi tragici sottolineano l’importanza di una guida prudente e della necessità di rispettare le norme stradali. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.