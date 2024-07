Nella serata di venerdì 5 giugno, verso le 22:30, si è verificato un incidente sulla strada provinciale 235 a Copiano, tra Pavia e Sant’Angelo Lodigiano: un uomo di 51 anni ha perso la vita, mentre un’altra persona è stata trasportata in ospedale in elisoccorso.

Incidente tra due auto a Copiano: morto un uomo di 51 anni

Secondo le informazioni dell’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, due auto (una Clio e una Opel) si sarebbero scontrate lungo il rettilineo della strada provinciale 235: una vettura è finita in un campo, mentre l’altra ha concluso la corsa ribaltandosi in un fosso. Un uomo di 51 anni, a bordo della Clio, è deceduto: per lui sono stati inutili i soccorsi dei sanitari. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del nucleo radiomobile, a loro il compito di accertare le cause e l’asatta dinamica di quanto accaduto.

Nello schianto è rimasta coinvolta un’altra persona che è stata trasportata in ospedale

Oltre al 51enne, i vigili del fuoco, arrivati da Pavia e Belgioioso, hanno estratto dalle due auto anche un’altra persona che è stata trasportata, in gravi condizioni, all’ospedale di Monza in elisoccorso.

