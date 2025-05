Un incidente che ha scosso la comunità

Un tragico episodio ha colpito la zona di Gratosoglio a Milano, dove un bambino di soli tre anni è in gravi condizioni dopo essere precipitato dal secondo piano della sua abitazione. L’incidente è avvenuto mentre il piccolo stava giocando sul balcone, un momento di svago che si è trasformato in un dramma.

Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, il bambino ha scavalcato la ringhiera, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto.

La distrazione dei genitori

I genitori del bambino, di origine pachistana, si sarebbero distratti, non rendendosi conto del pericolo in cui si trovava il loro figlio. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza domestica e sull’attenzione necessaria quando si hanno bambini piccoli. È fondamentale che i genitori siano sempre vigili, specialmente in situazioni in cui i bambini possono accedere a spazi pericolosi come i balconi.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Il bambino è stato immediatamente soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Nonostante la gravità della situazione, durante il trasporto il piccolo è rimasto cosciente, un segnale di speranza per i medici e i familiari. Le forze dell’ordine hanno confermato che si è trattato di un incidente, escludendo altre cause. Questo evento tragico mette in luce l’importanza di misure di sicurezza adeguate nelle abitazioni, per prevenire simili incidenti in futuro.