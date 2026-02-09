Incontro preliminare per il summit sulla competitività europea

Il panorama politico europeo si sta rapidamente evolvendo, con l’Italia e la Germania che si pongono come attori chiave per promuovere un mercato unico più competitivo. In previsione del summit informale dei leader dell’Unione Europea, fissato per il 12 al castello di Alden Biesen in Belgio, Giorgia Meloni e Friedrich Merz hanno lanciato un’iniziativa volta a concentrare l’attenzione sulla competitività europea.

Un’alleanza strategica tra Italia e Germania

Questa nuova alleanza è una risposta diretta alle sfide globali che l’Europa deve affrontare, come le pressioni economiche e il cambiamento delle dinamiche commerciali globali. Meloni e Merz hanno convocato un pre-summit congiunto per raccogliere l’adesione di oltre una dozzina di paesi, inclusi quelli dell’Europa settentrionale e orientale. L’obiettivo è quello di creare una linea comune su aspetti cruciali come la deregulation e il rilancio del mercato unico, cercando di far emergere un’Europa più integrata e competitiva sul piano internazionale.

Le sfide economiche attuali

Il contesto economico è complesso e ricco di sfide. Recenti rapporti dell’European Parliamentary Research Service evidenziano che migliorare la competitività è diventato una priorità strategica per l’Unione Europea. Ciò è particolarmente vero in un momento in cui la crescita economica dell’Europa sembra rallentare rispetto a paesi come Stati Uniti e Cina. Le barriere interne al mercato unico, che si traducono in tariffe equivalenti a circa il 44% per i beni e oltre il 110% per i servizi, rappresentano un ostacolo significativo per le imprese.

I contenuti dell’iniziativa italo-tedesca

Il pre-summit del 12 febbraio non è solo un incontro simbolico, ma è sostenuto da un non-paper che delinea chiaramente le proposte strategiche. Tra i punti chiave emerge la necessità di ridurre la burocrazia e semplificare le procedure per le autorizzazioni e i regolamenti, creando così un ambiente più fluido per le imprese. Si punta a rafforzare il mercato unico europeo, concentrandosi su settori vitali come i servizi, l’energia e le telecomunicazioni.

Incentivi per una politica commerciale ambiziosa

Inoltre, l’iniziativa prevede incentivi per una politica commerciale più proattiva, con l’intento di accelerare i negoziati per accordi di libero scambio con partner strategici quali India, Australia e le nazioni dell’Asean. Questo approccio si riallaccia alle visioni precedentemente espresse da figure di spicco come Mario Draghi ed Enrico Letta, che avevano già identificato l’urgenza di un rinnovamento per la competitività europea.

Il ruolo della Francia e le tensioni geopolitiche

Nonostante l’invito esteso anche alla Francia, Parigi non ha ancora confermato la propria partecipazione, alimentando speculazioni sulle divergenze tra l’approccio aperto e competitivo di Roma e Berlino e la posizione più protezionista sostenuta da Emmanuel Macron. Questo silenzio potrebbe riflettere le tensioni crescenti tra i due paesi, sia in termini di strategie economiche che di risposta alle sfide globali.

Il pre-summit rappresenta quindi una prova di forza per l’asse italo-tedesco, che cerca di posizionarsi come il nuovo motore di riforme all’interno dell’Unione Europea. La domanda rimane: quanti paesi saranno disposti a unirsi a questa visione di un’Europa più aperta e meno vincolata da regolamenti considerati obsoleti?

In conclusione, l’incontro previsto per il 12 febbraio potrebbe segnare una nuova era di collaborazione tra Italia e Germania, con l’obiettivo di promuovere un’Unione Europea più competitiva e reattiva di fronte alle sfide globali.