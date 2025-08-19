Si è concluso a Washington l’incontro tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei, tra cui anche Giorgia Meloni. Un bilaterale tra il leader ucraino e il Vladimir Putin sembra sempre più vicino. Ecco i dettagli.

Incontro Trump-Zelensky: si avvicina l’incontro tra il leader russo e quello ucraino

A differenza dell’ultimo incontro avvenuto alla Casa Bianca, questa volta il colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky è andato nel modo giusto.

Presenti, ricordiamo, anche i leader europei tra cui Giorgia Meloni. Il Tycoon, a termine del vertice, ha dichiarato che “tra una o due settimane sapremo se possiamo risolvere questa guerra” e, tra l’altro, durante il vertice il presidente degli Stati Uniti a un certo punto avrebbe interrotto i colloqui per parlare al telefono con Vladimir Putin. La chiamata era in realtà prevista, anche se a termine del colloquio. Un incontro tra il leader ucraino e il leader russo sembra comunque molto vicino, con l’obiettivo di una pace duratura.

Incontro Trump-Zelensky: le parole di Giorgia Meloni

Nel vertice di ieri a Washington oltre a Donald Trump e Volodymyr Zelensky, erano presenti anche i leader europei tra cui la nostra premier Giorgia Meloni, la quale ha poi dichiarato: “se vogliamo garantire la pace dobbiamo farlo insieme, uniti. Lei può contare sull’Italia e supporteremo tutti i suoi sforzi per la pace.”