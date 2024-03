L’inchiesta sul presunto dossieraggio si complica: il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio.

Gli avvocati di Gabriele Gravina, Leo Mercuri e Fabio Viglione, hanno confermato la richiesta del loro assistito:

«Si è trattato di un’iscrizione tecnica nel registro degli indagati perché la procura non aveva intenzione per ora di sentire Gravina. Ma lui voleva stoppare il processo mediatico. Abbiamo portato due plichi di documenti per provare la totale estraneità mosse dal dossier falso creato contro di lui»