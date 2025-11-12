Indagini anticorruzione in Ucraina riguardano il settore energetico

Negli ultimi giorni, l’Ucraina è stata scossa da notizie riguardanti un’importante indagine anticorruzione che ha messo in luce un presunto sistema di corruzione nel settore energetico. Questa inchiesta, condotta dall’Ufficio Nazionale Anticorruzione (Nabu), ha portato a oltre 70 perquisizioni e coinvolge nomi noti del panorama politico ed economico del paese.

Il fulcro dell’indagine

Il fulcro dell’inchiesta riguarda Energoatom, l’agenzia statale ucraina per l’energia nucleare, accusata di essere al centro di un complesso schema corruttivo. Secondo le dichiarazioni del Nabu, l’organizzazione criminale avrebbe raccolto tangenti dagli appaltatori, che ammontavano al 10-15% del valore di ciascun contratto. Queste attività illecite sono state documentate nel corso di un’indagine durata 15 mesi, che ha visto l’impiego di più di mille ore di intercettazioni.

Dettagli e figure coinvolte

Tra le figure chiave emerse nelle indagini ci sono ex funzionari governativi e imprenditori legati al presidente Volodymyr Zelensky. In particolare, i nomi di Ihor Myroniuk, ex consigliere del ministro dell’Energia, e Dmytro Basov, ex procuratore, sono stati citati come protagonisti nel controllo degli acquisti di Energoatom. Inoltre, un imprenditore di spicco, Timur Mindich, ex socio di Zelensky, è stato identificato come uno dei leader dell’organizzazione incriminata.

Myroniuk e Basov avrebbero esercitato un potere significativo all’interno dell’agenzia, di fatto gestendo direttamente le operazioni di una società con un fatturato annuo di oltre quattro miliardi di euro senza alcuna autorità formale. Questo controllo illecito ha suscitato preoccupazioni su come le operazioni strategiche siano state compromesse da influenze esterne.

Reazioni politiche e istituzionali

La risposta di Zelensky a queste rivelazioni è stata chiara. Durante un discorso pubblico, il presidente ha sottolineato l’importanza di combattere la corruzione, affermando che ogni azione efficace è urgentemente necessaria. Ha dichiarato che l’integrità di Energoatom è una priorità assoluta e che le conseguenze legali per chi è coinvolto in schemi corruttivi devono essere chiare e definitive.

Collaborazione tra istituzioni

Il primo ministro ucraino, Yulia Svyrydenko, ha anche espresso il pieno supporto del governo alle indagini condotte dal Nabu e dalla Procura Specializzata Anticorruzione (Sapo). Ha affermato che il governo è pronto a fornire assistenza e a garantire che le indagini siano condotte in modo trasparente e efficace. Svyrydenko ha dichiarato: “La lotta alla corruzione è una delle priorità del governo” e ha chiesto che i risultati delle indagini siano comunicati tempestivamente all’esecutivo.

Questa situazione rappresenta un momento cruciale per l’Ucraina, che sta cercando di dimostrare che è in grado di affrontare la corruzione endemica e di riformare le sue istituzioni per allinearsi agli standard europei. La pressione internazionale, in particolare da parte dell’Unione Europea, continua a spingere affinché il paese adotti misure decisive per combattere la corruzione e migliorare la governance.