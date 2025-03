La tragedia di Daniel Tafa

La morte di Daniel Tafa, un giovane di 22 anni, ha scosso la comunità di Maniago e sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ragazzo è deceduto a causa di una scheggia incandescente che lo ha colpito durante l’attività lavorativa. Questo tragico evento ha portato la Procura della Repubblica di Pordenone ad avviare un’indagine che coinvolge quattro persone, accusate di omicidio colposo.

Le indagini in corso

Le indagini sono state avviate come atto dovuto per garantire le necessarie garanzie difensive in vista dell’autopsia, programmata per il 1° aprile. Gli indagati comprendono il proprietario dell’azienda, il responsabile della sicurezza e direttore dello stabilimento, un perito che ha effettuato controlli sulle attrezzature e un tecnico che ha certificato il corretto funzionamento della macchina coinvolta nell’incidente. La Procura sta esaminando attentamente le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, cercando di fare chiarezza sulle responsabilità.

Il ruolo della famiglia della vittima

La famiglia di Daniel Tafa ha deciso di nominare il dottor Antonello Cirnelli come perito di parte per l’autopsia e per gli accertamenti medico-legali. Questa scelta evidenzia la volontà della famiglia di avere un controllo diretto sulle indagini e di garantire che venga fatta piena luce sulla morte del giovane. La comunità di Maniago si stringe attorno alla famiglia, chiedendo giustizia e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.