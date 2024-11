Sophie Codegoni torna in procura per chiarire le sue denunce contro Basciano.

Il contesto delle accuse

Le indagini su Alessandro Basciano, noto deejay e personaggio pubblico, si intensificano dopo le accuse di stalking mosse dalla sua ex fidanzata, Sophie Codegoni. La vicenda ha preso una piega inaspettata quando Codegoni si è presentata nuovamente negli uffici della Procura di Milano per fornire ulteriori dettagli riguardo alle sue denunce. Questo incontro ha visto la partecipazione del pubblico ministero Antonio Pansa e dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, segno che le autorità stanno cercando di fare chiarezza su una situazione che appare sempre più complessa.

Il ritiro della querela: verità o menzogna?

Uno dei punti cruciali da chiarire è il presunto ritiro della querela da parte di Codegoni. Basciano sostiene che la sua ex compagna avesse deciso di ritirare le accuse lo scorso febbraio, ma nel fascicolo d’indagine non ci sono prove di tale remissione. Fonti investigative hanno confermato che non risulta alcun ritiro della querela, il che solleva interrogativi sulla veridicità delle affermazioni di Basciano. La situazione si complica ulteriormente con la scoperta di una scrittura privata in cui Codegoni si impegnava a ritirare la querela, ma che non sarebbe stata rispettata.

Le conseguenze legali e il futuro del caso

Le accuse di stalking hanno portato a un arresto temporaneo di Basciano, seguito da una rapida scarcerazione. Questo evento ha messo in luce le difficoltà legali che entrambi i protagonisti stanno affrontando, non solo sul piano penale ma anche in relazione all’affidamento della loro figlia. La scrittura privata, che ha giocato un ruolo cruciale nel rilascio di Basciano, potrebbe avere ripercussioni significative nel corso delle indagini. La Procura di Milano continua a lavorare per chiarire i dettagli di questa intricata vicenda, mentre Codegoni è stata convocata per fornire ulteriori chiarimenti sulla sua relazione con Basciano e sulle accuse che ha mosso.