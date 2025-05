Indagini su Baby Gang: il rapper coinvolto in un caso di mafia

Il rapper Zaccaria Mouhib indagato per accesso indebito a dispositivi di comunicazione

La Procura di Catania ha avviato un’inchiesta nei confronti di Zaccaria Mouhib, noto nel panorama musicale come Baby Gang. Il rapper, di soli 24 anni, è finito nel mirino delle autorità dopo una videochiamata effettuata durante un live con il collega Niko Pandetta, attualmente detenuto in Calabria dal 2024. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’uso dei dispositivi di comunicazione da parte dei detenuti.

Le accuse contro il rapper

Baby Gang è accusato di concorso per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, un reato aggravato dall’aver favorito la mafia. Le indagini hanno rivelato che la videochiamata potrebbe aver violato le normative vigenti, che regolano l’uso delle tecnologie da parte di chi si trova in stato di detenzione. Inoltre, il rapper avrebbe infranto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che gli vietava di trovarsi nel capoluogo etneo.

Il sequestro dello smartphone

In seguito all’apertura dell’inchiesta, le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro dello smartphone di Baby Gang. Questo dispositivo sarà sottoposto ad accertamenti forensi per verificare eventuali comunicazioni illecite e per raccogliere ulteriori prove a sostegno delle accuse. Il rapper, che ha guadagnato popolarità grazie ai suoi testi provocatori e alla sua immagine audace, si trova ora a dover affrontare una situazione legale complessa che potrebbe compromettere la sua carriera.

Le implicazioni per il panorama musicale

Questo caso solleva interrogativi non solo sulla figura di Baby Gang, ma anche sull’intero panorama musicale italiano, dove la linea tra arte e legalità può talvolta apparire sfumata. La popolarità di artisti come Baby Gang, che spesso affrontano tematiche legate alla vita di strada e alla criminalità, potrebbe subire un duro colpo a seguito di queste indagini. Gli appassionati di musica rap e hip-hop stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della vicenda, consapevoli che le conseguenze potrebbero estendersi ben oltre la sfera legale.