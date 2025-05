Il dramma del crollo del ponte dei Nori

Il 17 aprile scorso, un tragico evento ha scosso la comunità di Valdagno: il crollo del ponte dei Nori ha portato alla morte di Leone e Francesco Nardon, padre e figlio, che si trovavano sul posto per prestare aiuto alla Protezione Civile durante un’alluvione.

Questo incidente ha sollevato interrogativi e preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle infrastrutture locali e alla responsabilità delle autorità competenti.

Le indagini della Procura di Vicenza

La Procura di Vicenza ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo plurimo, iscrivendo sei persone nel registro degli indagati. Tra questi, figurano il sindaco di Valdagno e alcuni tecnici del Comune, il che evidenzia la gravità della situazione e la necessità di chiarire le responsabilità. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti tecnici approfonditi per comprendere le cause del cedimento del ponte, un’infrastruttura che, fino a quel momento, era considerata sicura.

Le implicazioni per la comunità e la sicurezza pubblica

Questo tragico evento non solo ha portato alla perdita di vite umane, ma ha anche sollevato preoccupazioni più ampie riguardo alla manutenzione e alla sicurezza delle infrastrutture pubbliche in Italia. La comunità di Valdagno si trova ora a dover affrontare il dolore per la perdita dei suoi cittadini e la necessità di garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. Le indagini in corso potrebbero portare a cambiamenti significativi nelle politiche di sicurezza e manutenzione delle infrastrutture, con l’obiettivo di prevenire futuri incidenti.